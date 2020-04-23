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Малиновский назвал самого спокойного и жесткого тренеров в своей карьере – в списке экс-наставник Карпат

14:12 61 Читати українською
Малиновский назвал самого спокойного и жесткого тренеров в своей карьере – в списке экс-наставник Карпат
Руслан Малиновский / Фото УАФ

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский сравнил полярных наставников, с которыми ему приходилось работать.

"Самый жесткий тренер в моей карьере – это тренер Аталанты – Гасперини. Он очень импульсивный.

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А самый спокойный – Кононов, с которым я работал в Севастополе. У него всегда все было взвешенно, спокойно и продуманно.

В плане тактики Гасперини имеет очень специфические идеи, а это полезно для футболистов. Мне очень интересно. Здесь физическая подготовка должна быть на высшем уровне. Иначе трудно играть в нашем стиле", – рассказал Малиновский для Youtube-канала УАФ.

В нынешнем сезоне Серии А Руслан провел 22 матча, в которых отметился 4-мя голами.

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Теги
Италия Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Севастополь Севастополь Аталанта Аталанта Олег Кононов Олег Кононов Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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