Малиновский назвал самого спокойного и жесткого тренеров в своей карьере – в списке экс-наставник Карпат

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский сравнил полярных наставников, с которыми ему приходилось работать.

"Самый жесткий тренер в моей карьере – это тренер Аталанты – Гасперини. Он очень импульсивный.

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А самый спокойный – Кононов, с которым я работал в Севастополе. У него всегда все было взвешенно, спокойно и продуманно.

В плане тактики Гасперини имеет очень специфические идеи, а это полезно для футболистов. Мне очень интересно. Здесь физическая подготовка должна быть на высшем уровне. Иначе трудно играть в нашем стиле", – рассказал Малиновский для Youtube-канала УАФ.

В нынешнем сезоне Серии А Руслан провел 22 матча, в которых отметился 4-мя голами.

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