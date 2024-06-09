"У нас в лагере сборной была встреча с Роберто Розетти, и я немного поговорил с ним на итальянском. Я сказал, что ему нужно с футболистами Ромы поговорить на тему общения с арбитрами. Потому что когда с Ромой играешь – это просто..

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У них Манчини, Кристанте, Пеллегрини – любой момент, они трое набегают, что-то начинают всегда, разговаривают. Нефутбольные такие моменты. Неприятно всегда играть с Ромой, потому что у них всегда судья виноват в этом, в другом эпизоде. С Ромой всегда в этом плане очень тяжело", – признался Малиновский в разговоре с пресс-службой УАФ.

Напомним, директор УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти специально посещал расположение сборной Украины, чтобы рассказать тренерскому штабу и игрокам о судейских нововведениях на финальном турнире Евро-2024. Одно из них – обсуждать спорные решения с арбитром может только капитан. Остальных игроков сразу будут наказывать желтой карточкой за протесты.

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