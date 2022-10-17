"Физические нагрузки в итальянских командах... Я разговаривал с Виктором Коваленко. У Специи был Тьяго Мотта, а сейчас пришел новый тренер, но не сильно все поменялось. Также очень высокие нагрузки, фитнесс. Это итальянский футбол. Сначала эти две вещи, а затем индивидуальное мастерство футболистов.

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В чем сила Аталанты была – не в футболистах высокого класса, а в командной игре, как они тактически и физически готовы. Это самое главное, а на третий план выходит мастерство футболистов в техническом плане", – рассказал Малиновский на YouTube-канале Киевський торт.

Добавим, что Руслан перебрался в Атланту летом 2019 года за 13,6 млн евро. "Бергамаски" в двух подряд сезонах выходила в Лигу чемпионов, но в сезоне 2021/22 клуб вообще не попал в еврокубки.

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