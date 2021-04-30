Трансфер Руслана Малиновского из Аталанты может стать рекордным среди украинских футболистов.

Аталанта не планирует продавать Руслана Малиновского в ближайшее трансферне окно, на этом лично настоял наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, руководство клуба все же готово рассмотреть предложения по украинцу, если сумма продажи составит не менее 40 млн евро. Напомним, действующий контракт Руслана с Аталантой рассчитан до лета 2023-го.

В нынешнем сезоне Серии А Малиновский провел 31 матч, в которых отметился 6-ю голами и 9-ю ассистами.

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