Малиновский наблюдал за снятием проклятия загребского Динамо – даже хорватские пожарные неистовствовали

Столица Хорватии вчера пережила настоящий оргазм от игры местного Динамо в Лиге чемпионов.

Загребское Динамо сенсационно уничтожило Аталанту в рамках первого тура группового этапа ЛЧ (4:0).

Стоит отметить, что хорватский гранд не отличался в групповом этапе самого престижного клубного турнира почти 4 года (в ноябре 2015 года динамовцы забивали Олимпиакосу).

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Последний раз на этой стадии команда из Загреба выступала в сезоне 2016/17, но тогда хорваты в шести матчах не смогли забить хотя бы один гол в противостоянии с Ювентусом, Лионом и Севильей.

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский со скамейки запасных наблюдал, как культовая арена Максимир взорвалась от радости. На 10-й минуте встречи Марин Леовац точным ударом прекратил голевую засуху своей команды в ЛЧ.

Один из пожарных, которые поддерживали безопасность на стадионе, забыл о своих обязанностях и подбежал к своим любимцам, чтобы отпраздновать вместе историческое событие. До финального свистка игроки Динамо еще трижды расстреляли ворота соперника, но в дальнейшем борец с огнем умело "гасил" свои эмоции.

Эпизод с пожарным на 30-й секунде: