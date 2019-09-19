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Малиновский наблюдал за снятием проклятия загребского Динамо – даже хорватские пожарные неистовствовали

13:22 200 Читати українською
Малиновский наблюдал за снятием проклятия загребского Динамо – даже хорватские пожарные неистовствовали
Пожарники "зажгли" на стадионе / Фото UEFA

Столица Хорватии вчера пережила настоящий оргазм от игры местного Динамо в Лиге чемпионов.

10’ Марин Леовац
31’ Мислав Оршич
42’ Мислав Оршич
68’ Мислав Оршич
 
10’ Марин Леовац
31’ Мислав Оршич
42’ Мислав Оршич
68’ Мислав Оршич

Загребское Динамо сенсационно уничтожило Аталанту в рамках первого тура группового этапа ЛЧ (4:0).

Стоит отметить, что хорватский гранд не отличался в групповом этапе самого престижного клубного турнира почти 4 года (в ноябре 2015 года динамовцы забивали Олимпиакосу).

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Последний раз на этой стадии команда из Загреба выступала в сезоне 2016/17, но тогда хорваты в шести матчах не смогли забить хотя бы один гол в противостоянии с Ювентусом, Лионом и Севильей.

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский со скамейки запасных наблюдал, как культовая арена Максимир взорвалась от радости. На 10-й минуте встречи Марин Леовац точным ударом прекратил голевую засуху своей команды в ЛЧ.

Один из пожарных, которые поддерживали безопасность на стадионе, забыл о своих обязанностях и подбежал к своим любимцам, чтобы отпраздновать вместе историческое событие. До финального свистка игроки Динамо еще трижды расстреляли ворота соперника, но в дальнейшем борец с огнем умело "гасил" свои эмоции.

Эпизод с пожарным на 30-й секунде:

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Лига чемпионов Видеоновости футбольные курьёзы Динамо Загреб Динамо Загреб Динамо Загреб - Аталанта Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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