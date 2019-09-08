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Малиновский: Мы играли и на худших полях

11:54 22 Читати українською
Малиновский: Мы играли и на худших полях
Руслан Малиновский / УАФ

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский высоко оценил качество газона на стадионе в Вильнюсе.

"Самое главное – результат. Играли против хорошей команды, которая билась, старалась дома выиграть. Однако мы не давали им шансов.

Вряд ли мы выступали в роли каких-то старшеклассников... Литовские футболисты – хорошие ребята, у них также были определенные моменты. Поэтому, если бы мы сыграли неправильно – они могли бы нас за это наказать. Но мы забили быстрый гол и это помогло нам в будущем.

Малиновский заявил, что сборной Украины рано думать о выходе на Евро-2020 даже после победы над Литвой

Когда мы окончательно привыкли к газону? Да еще накануне неплохо тренировались. Но это – рабочие моменты. Поле было хорошим, на нем можно демонстрировать неплохой футбол, в который мы любим играть – быстрый, с хорошим контролем мяча. Мы старались показать качественный футбол, поэтому даже на таком поле играли неплохо.

Ошибки, которые мы допускали, не связанные с качеством поля. Мы играли и на худших полях, например в Люксембурге", – рассказал Малиновский порталу Footboom.com.

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