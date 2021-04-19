Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский не дает покоя бельгийским СМИ, которые в очередной раз возвращают его в Лигу Жупиле.

Три бельгийские коллективы – Брюгге, Антверпен и Генк – имеет надежды на подписание Руслана Малиновского, утверждает Voetbal24.

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По информации источника, главным претендентом на игрока является Брюгге, за который уже выступает игрок сборной Украины Эдуард Соболь. Именно "сине-черные" едва ли не единственные из тройки упомянутых коллективов имеют финансовые ресурсы для трансфера Малиновского, а сам игрок знаком с наставником Филиппом Клеманом, с которым работал в Генке.

Издание Voetbal24 также отмечает, что украинец не сумел закрепиться в основе Аталанты, из-за чего задумывается об уходе. Интересно, что информацию о возможном возвращении футболиста в Лигу Жупиле еще в январе опровергла Роксана Малиновская – жена Руслана.

К слову, в нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел в футболке Аталанты 35 поединков, в которых сумел отличиться 5 голами и 8 ассистами. Его контракт с "Богиней" действует до лета 2024 года.

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