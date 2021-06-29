Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский может войти в историю чемпионатов Европы. Для этого ему следует записать гол в актив.

Накануне Марио Пашалич забил в ворота Испании, став 5-м игроком Аталанты, который отметился голом в нынешнем чемпионате Европы.

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Как информирует Italian Football TV, "Богиня" – 4-я команда в истории Евро, 5 различных игроков которой поражали ворота соперников. Кроме Пашалича, на Евро-2020 забивали еще Робин Госенс ​​(Германия), Маттео Пессина (Италия), Йоаким Меле (Дания) и Алексей Миранчук (Россия).

Интересно, что Аталанта и вообще может установить уникальный рекорд, если, например, Руслан Малиновский отметится в воротах Швеции. Возможность это сделать будет уже сегодня, 20 июня. Матч 1/8 финала Евро-2020 начнется в 22:00.

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