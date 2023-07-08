Защитник Атлетико и сборной Бразилии Ренан Лоди может оказаться в Марселе.

После окончания арендного соглашения с защитником Эриком Байли у провансальского клуба возникла проблема с левым флангом обороны. Как информирует Relevo, французский клуб заинтересовался защитником Атлетико Ренаном Лоди.

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Мадридцы попросят за своего футболиста от 15 до 20 миллионов евро. Марсель вряд ли сможет оформить полноценный трансфер, потому попытается договориться об аренде. Однако провансальский клуб столкнется с конкуренцией со стороны Бенфики и Борнмута.

Ренан Лоди в прошлом сезоне выступал за Ноттингем. В активе защитника всего два результативных действия в 32 матчах. Действующее соглашение бразильца с Атлетико рассчитано до 2026 года. К слову, Лоди в составе мадридцев завоевал титул чемпиона Испании в сезоне 2020/21.

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