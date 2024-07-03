Дженоа планирует усилить линию полузащиты и найти конкурента для Руслана Малиновского. “Грифоны” нацелились на хавбека Вероны Томаша Суслова.

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Как информирует Calciogenoa, представители Дженоа связались с агентом игрока, чтобы обсудить возможный переход. Однако пока конкретного предложения Вероне не поступало.

Напомним, что Томаш Суслов имеет украинские корни. Он участвовал на Евро-2024 и играл против команды Сергея Ребром и играл против команды Сергея Ребром. Словакия проиграла Украине 1:2.

Суслов выступает за Верону с 2023 года. В общем полузащитник отыграл за клуб 33 матча. В его активе три гола и пять результативных передач.

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