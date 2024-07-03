Малиновский может получить серьезного конкурента – сын украинца, который играл против команды Реброва на Евро-2024
Полузащитник сборной Словакии Томаш Суслов может покинуть Верону летом.
Дженоа планирует усилить линию полузащиты и найти конкурента для Руслана Малиновского. “Грифоны” нацелились на хавбека Вероны Томаша Суслова.
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Как информирует Calciogenoa, представители Дженоа связались с агентом игрока, чтобы обсудить возможный переход. Однако пока конкретного предложения Вероне не поступало.
Напомним, что Томаш Суслов имеет украинские корни. Он участвовал на Евро-2024 и играл против команды Сергея Ребром и играл против команды Сергея Ребром. Словакия проиграла Украине 1:2.
Суслов выступает за Верону с 2023 года. В общем полузащитник отыграл за клуб 33 матча. В его активе три гола и пять результативных передач.
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