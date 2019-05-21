Малиновский может перейти в Наполи

Наполи заинтересован в приобретении хавбека Генка Руслана Малиновского.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский собирается сменить клуб после завоевания титула чемпиона Бельгии. По информации CalcioNapoli24, Наполи является одним из претендентов на украинца. Представители "партенопейцев" уже посещали матчи Генка и контактировали с окружением плеймейкера.

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Агент игрока Сергей Серебренников заявил, что сейчас у футболиста есть несколько вариантов для продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что в услугах Руслана заинтересован московский Спартак.

Малиновский перебрался в Генк из Шахтера зимой 2015 года. В сезоне 2018/19 он забил 16 голов и отдал 16 ассистов во всех турнирах.