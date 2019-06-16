Малиновский может перейти в Аталанту за 17 млн евро

Аталанта хочет подписать украинского полузащитника Руслана Малиновского и предлагает Генку бешеную сумму.

Руслан Малиновский серьезно интересует бергамскую Аталанту. По информации Calciomercato, главная сенсация Серии А готова выложить за украинца 17 млн евро.

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Ранее сообщалось, что хавбеком Генка активно интересуется Наполи, также речь шла о Сампдории и даже лондонском Арсенале.

В сезоне 2018/19 Малиновский забил 16 голов и отдал 16 ассистов и помог Генку стать чемпионом Бельгии впервые за 8 лет.

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