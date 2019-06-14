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Малиновский может перейти в Аталанту – за него предлагают 12 млн евро

11:46 56 Читати українською
Малиновский может перейти в Аталанту – за него предлагают 12 млн евро
Руслан Малиновский / ФК Генк

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Италии. В услугах украинца заинтересована Аталанта, которая в сезоне 2019/20 будет играть в Лиге чемпионов.

Аталанта, которая стала главной сенсацией Серии А 2018/19, настроена подписать Руслана Малиновского. Представители итальянского клуба уже прибыли в Бельгию для переговоров с Генком по трансферу украинца.

Малиновский заинтересовал два клуба Серии А – украинец отклонил последнее предложение Генка

Правда, пока стороны далеки от договоренности. Бергамаски предлагают около 12 млн евро, а Генк требует примерно 20. Ожидается, что в ближайшее время Аталанта сделает улучшенное предложение в размере 15 млн евро и пропишет разнообразные бонусы, сообщает Nieuwsblad.

Контракт 26-летнего украинца, который в прошлом сезоне забил 16 голов и отдал столько же ассистов во всех турнирах, действуюет еще 3 года.

Генк по итогам сезона 2018/19 стал чемпионом Бельгии, а потому, как и Аталанта, также будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

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Украинцы за рубежом Главное Италия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Аталанта Аталанта Бельгия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии
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