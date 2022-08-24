Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский до сих пор не знает, где проведет сезон 2022/23.

Бергамаски не прочь продать украинца, контракт которого рассчитан до лета 2023 года. Об этом открыто говорит наставник команды Джан Пьеро Гасперини. Итальянская пресса чуть ли не ежедневно пишет о новых предложениях относительно 29-летнего футболиста.

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По информации TuttoAtalanta, в списке претендентов на Малиновского произошло пополнение. В его трансфере якобы заинтересован Вест Хэм. Бывший клуб Андрея Ярмоленко даже готов сразу оформить полноценный переход.

Ранее сообщалось, что Малиновский находится в сфере интересов Тоттенхэма. Правда, этот лондонский клуб поначалу хотел взять игрока в аренду. Также запрос делал французский Марсель, но этот вариант Руслан отверг, потому что хотел бы играть в более статусном чемпионате.

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В то же время украинец роскошно начал новый сезон Серии А. В двух стартовых турах отличился ассистом и голом. Очевидно, что именно это повлияло на позицию Атланты в переговорах. Если раньше бергамаски были готовы согласиться на 20 миллионов евро компенсации, то теперь рассчитывают заработать не менее 30 млн. Более того, не исключено, что Малиновский вообще никуда не уйдет.