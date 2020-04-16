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Малиновский может объединиться в Аталанте со своим бывшим одноклубником

22:18 72 Читати українською
Малиновский может объединиться в Аталанте со своим бывшим одноклубником
Йоаким Мехле / Фото ФК Генк

Аталанта продолжает искать таланты в чемпионате Бельгии.

Талантливый защитник Генка Йоаким Мехле попал на радары Аталанты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Швед отказался переходить в Генк

Бергамаски попытаются подписать 22-летнего датчанина уже летом, а бельгийцы получат за своего игрока около 7 млн евро. Напомним, летом Аталанте удалось договориться с Генком о трансфере Руслана Малиновского за 13 млн евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Мехле провел 24 матча, в которых отметился тремя ассистами.

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