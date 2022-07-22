"Аталанта имеет все, чтобы снова нас развлечь, даже если у них не будет еврокубков.

Малиновский получил травму в спарринге Аталанты – украинец столкнулся с одноклубником

Все начинается с проверенного тандема Сапата – Малиновского. По колумбийцу нет вопросов: когда он в форме, это всесторонний и совершенный форвард. Он настоящий тотем, ведь забивает голы на любой вкус. Также он отдает ассисты. Он центральная фигура в передвижениях Аталанты.

Малиновский привык к нашему футболу, он может дать даже больше", – цитирует Капелло Calcio News 24.

Напомним, Аталанта провалила прошлый сезон, вообще не квалифицировавшись в еврокубки. Клуб сменил владельцев и менеджмент, но оставил в должности главного тренера Джан Пьеро Гасперини. К слову, украинский полузащитник получил повреждение на тренировке команды, столкнувшись со своим одноклубником и рискует пропустить старт нового сезона Серии А.

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