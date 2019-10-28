Малиновский мог оказаться в Наполи, – агент украинца

Сергей Серебренников, агент хавбека Аталанты Руслана Малиновского, оценил трансфер своего клиента в Серию А.

"Доволен тем выбором, который сделали мы с Русланом. Аталанта – хорошо организованный клуб.

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Наполи интересовался Малиновским, но не довел дело до конца, в то же время Аталанта действовала решительно", – цитирует Серебренникова xsport.

Напомним, 26-летний хавбек сборной Украины летом перебрался из Генка в Аталанту за 13,7 млн евро. В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 8 матчей, однако результативными действиями не отличался.

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