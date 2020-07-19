"Малиновский мог оказаться в Милане, Фиорентине и Уотфорде": экс-спордиректор Сиены и Бари – о трансфере украинца

Бывший спортивный директор Сиены и Бари Стефано Антонелли, который в свое время помог Вадиму Шаблию с трансфером Руслана Малиновского в Аталанту, рассказал о перипетиях перехода.

"Руслан Малиновский проводит особый год в своей карьере. Он – 12-й основной игрок команды. Я часто общаюсь с его агентом: он говорит, что Аталанта – это футбольная аспирантура футбола для любого игрока.

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Руслан станет одним из самых востребованных футболистов Аталанты. Думаю, под дверью в клубный офис за ним выстроится большая очередь. Браво Перкасси и Сартори (президент и спортивный директор Аталанты – прим.), которые поверили в Малиновского, когда другим не хватило мужества поверить в него до конца!

Он должен был оказаться в Роме в январе 2019 года – я тогда общался об этом с Мончи. Рамон был уверен в том, что "закроет" сделку, но Генк не чувствовал себя готовым расстаться с Русланом, и свернул переговоры. Тогда же Руслан мог оказаться в Милане, Фиорентине и даже Уотфорде. Сейчас все уже поняли, что это за чемпион. Вот только теперь он стоит в три раза дороже", – отметил Антонелли в интервью изданию TuttoMercatoWeb.

Напомним, прошлым летом итальянский клуб заплатил Генку за хавбека сборной Украины 13,6 млн евро. Малиновский в текущем сезоне провел в футболке Аталанты 39 поединков во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. После карантина Руслан выходил на поле в Серии А в 7 матчах (4 0 в стартовом составе), трижды огорчал вратарей соперников и еще четыре раза ассистировал партнерам.

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