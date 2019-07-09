Малиновский: Мог бы много рассказать о Генке, но переживаю за беременную жену

Полузащитник Генка Руслан Малиновский прокомментировал слухи относительно своего возможного ухода из бельгийского клуба.

"Генк не держит свое слово и искажает мои слова. Я решил не отправляться на предсезонный сбор. Я сказал тренеру, что не хочу мешать развитию его новой команды. Я видел это как знак уважения к наставнику и в клуб.

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Я мог бы рассказать о Генк, но я предпочитаю не делать это из уважения к моим партнерам по команде, болельщикам и клубу. Но мне не нравится эта ситуация. Поверьте, это не моя вина. Моя жена беременна, и я переживаю за нее. Вся эта ситуация заставляет ее нервничать.

Пока мой агент ведет переговоры с Генком, я не хочу сказать ничего лишнего. Я надеюсь, что Генк больше не будет показывать меня в плохом свете, и я смогу покинуть клуб в дружеских отношениях", – рассказал Малиновский в комментарии Nieuwsblad.

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