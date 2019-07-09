toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Малиновский: Мог бы много рассказать о Генке, но переживаю за беременную жену

10:39 192 Читати українською
Малиновский: Мог бы много рассказать о Генке, но переживаю за беременную жену
Руслан Малиновский / фото: ФК Генк

Полузащитник Генка Руслан Малиновский прокомментировал слухи относительно своего возможного ухода из бельгийского клуба.

"Генк не держит свое слово и искажает мои слова. Я решил не отправляться на предсезонный сбор. Я сказал тренеру, что не хочу мешать развитию его новой команды. Я видел это как знак уважения к наставнику и в клуб.

Сампдория убедила Генк продать Малиновского

Я мог бы рассказать о Генк, но я предпочитаю не делать это из уважения к моим партнерам по команде, болельщикам и клубу. Но мне не нравится эта ситуация. Поверьте, это не моя вина. Моя жена беременна, и я переживаю за нее. Вся эта ситуация заставляет ее нервничать.

Пока мой агент ведет переговоры с Генком, я не хочу сказать ничего лишнего. Я надеюсь, что Генк больше не будет показывать меня в плохом свете, и я смогу покинуть клуб в дружеских отношениях", – рассказал Малиновский в комментарии Nieuwsblad.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

blog_ava
Главные новости футбола 8 июля: Динамо не обыграло Олимпиакос, Шахтер победил дважды в день, Неймар саботирует сборы ПСЖ
07:00
214
Теги
Трансферы Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
4
мин
Астана
16:00
ЧФР Клуж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук