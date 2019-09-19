"Малиновский мне понравился своей игрой", – Гасперини отметил дебют украинца в Лиге чемпионов

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромное поражение от Динамо Загреб в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Динамо Загреб – это команда, которая превзошла нас во всем, была более агрессивной, играла со скоростью и качеством. Мы боролись во всех отношениях. Даже когда Аталанта прессинговала, Динамо всегда выходило из-под давления.

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Хорваты действовали быстрее и качественнее нас. Я не думаю, что дело только в эмоциях, слишком легко так все объяснить. Мы получили тяжелый урок у команды, которая была лучше нас. Во всех линиях Загреб был быстрее нас, они пронизывали нашу оборону. Я считаю, что из этой игры нам придется многому научиться.

Мне понравились Малиновский и Пашалич, ребята боролись до конца. Аталанта должна улучшить свою игру. Сегодня мы увидели, как следует играть в самом престижном европейском турнире", – цитирует Гасперини скаут Кальяри Алекс Великих.

Напомним, загребское Динамо уничтожило Аталанту (4:0), а Руслан Малиновский появился на поле в начале второго тайма.

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