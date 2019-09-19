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"Малиновский мне понравился своей игрой", – Гасперини отметил дебют украинца в Лиге чемпионов

12:16 144 Читати українською
"Малиновский мне понравился своей игрой", – Гасперини отметил дебют украинца в Лиге чемпионов
Муриэль и Малиновский / соцсети

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромное поражение от Динамо Загреб в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

10’ Марин Леовац
31’ Мислав Оршич
42’ Мислав Оршич
68’ Мислав Оршич
 
10’ Марин Леовац
31’ Мислав Оршич
42’ Мислав Оршич
68’ Мислав Оршич

"Динамо Загреб – это команда, которая превзошла нас во всем, была более агрессивной, играла со скоростью и качеством. Мы боролись во всех отношениях. Даже когда Аталанта прессинговала, Динамо всегда выходило из-под давления.

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Хорваты действовали быстрее и качественнее нас. Я не думаю, что дело только в эмоциях, слишком легко так все объяснить. Мы получили тяжелый урок у команды, которая была лучше нас. Во всех линиях Загреб был быстрее нас, они пронизывали нашу оборону. Я считаю, что из этой игры нам придется многому научиться.

Мне понравились Малиновский и Пашалич, ребята боролись до конца. Аталанта должна улучшить свою игру. Сегодня мы увидели, как следует играть в самом престижном европейском турнире", – цитирует Гасперини скаут Кальяри Алекс Великих.

Напомним, загребское Динамо уничтожило Аталанту (4:0), а Руслан Малиновский появился на поле в начале второго тайма.

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