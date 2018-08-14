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Малиновский: Мне хочется попробовать себя где-то еще, кроме Генка

14:25 105 Читати українською
Малиновский: Мне хочется попробовать себя где-то еще, кроме Генка
Руслан Малиновський / ФК Генк

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский рассказал о своем будущем.

"Интерес со стороны Сельты? Да, разговоры были разные – мне об этом известно. Но я для себя твердо решил одно: работаю на максимуме, а там – что будет, то будет. У меня с клубом хорошие отношения, и я уважаю каждое их решение.

Будет еще какое-то предложение, мы все обсудим. На данный момент я хочу прогрессировать вместе с Генком. У меня контракт на три года. Сейчас у нас столько матчей, что стараюсь только на этом и концентрироваться.

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У нас очень хороший коллектив, мы играем в комбинационный футбол. Конечно, мне хочется попробовать себя где-то еще, но загадывать не хочу. Нужно здесь чего-то сначала достичь. В чемпионате Бельгии очень хороший уровень. Здесь интересно играть со всеми", – цитирует Малиновского Zbirna.com.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия
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