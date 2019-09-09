Малиновский: Марлос заслужил забитый гол

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Литвой в рамках квалификации к Евро-2020 против Литвы.

"Поздравляли ли мы Марлоса с дебютным голом за сборную? Да. Он на этот раз отлично открывался, проделал большой объем черновой работы и наиграл на свой гол.

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Мы полностью контролировали ход событий на поле, действовали с запасом и при необходимости могли добавить обороты, создав еще большее напряжение во владениях литовцев. Нам многое удавалось в центральной зоне благодаря четким комбинациям между линиями, затем мяч оказывался в наших крайних защитников, которые смело шли вперед, к чему хозяева не всегда были готовы.

Сейчас у нас на очереди спарринг с нигерийцами, поэтому все мысли об этом матче. Когда наступит время готовиться ко второму противостояния с литовцами, тогда и поговорим о наших шансах на выход из отборочной группы более конкретно", – цитирует Малиновского официальный сайт УАФ.

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