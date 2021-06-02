Малиновский ляжет под нож после Евро-2020 – лидер сборной Украины играет через боль
Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский планирует уделить больше внимания своему здоровью.
"Конечно, нужно делать операцию. Сейчас необходимо потерпеть этот период, а после Евро заняться лечением.
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Грыжа никуда не исчезла, во многих моментах она не дает играть в полную. Постоянно приходится играть с дискомфортом и болевыми ощущениями. Это не так легко", – признался Малиновский в интервью BurBuzz.
Добавим, что травма не помешала украинцу провести успешный сезон в Аталанте – 43 матча, 10 голов и 12 ассистов.
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