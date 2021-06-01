"Мне говорили, что были 2-3 клуба, которые интересовались. Это было в межсезонье, зимой, но я не хотел идти, потому что нужно было перевозить семью, еще и Евро скоро. Я даже не задумывался над этим. Кроме того, я знаю, что все трансферы проводятся летом, когда тренер готовится к сезону. Они берут футболистов на конкретные позиции.

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Что после Евро? Пока не знаю, ведь не все от меня зависит. Я отдаю максимум на поле, моя задача – играть и работать. Есть еще мой клуб, Аталанта, у которой есть свое мнение и видение этого момента. Сейчас главное – Евро, а дальше посмотрим", – заявил Малиновский в интервью BurBuzz.

Добавим, что в прошлом сезоне украинец провел 43 матча, в которых отметился 10 голами и 12 ассистами.

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