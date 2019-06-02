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Малиновский: Легионеры сборной Украины не потеряли физические кондиции

22:25 14 Читати українською
Малиновский: Легионеры сборной Украины не потеряли физические кондиции
Руслан Малиновский / УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию с физической готовностью легионеров.

"На теории больше занимались тактикой. А вечером хорошо поработали на ОСК Металлист, проделали хороший объем работы. Завтра тоже будут две тренировки. У нас ещё есть время до игры, поэтому надо хорошо поднагрузиться, чтобы потом быть готовыми физически.

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Было только пять дней отдыха. Поэтому нельзя сказать, что легионеры сильно потеряли за этот промежуток. Можно сказать, что находимся в таких же кондициях, что и ребята, приехавшие недавно", – цитирует Малиновского Terrikon.

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