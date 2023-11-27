Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский прокомментировал результативные удары, авторами которых в матчах Серии А стали он и Виктор Коваленко.

Украинцы результативно провели 13-й тур Серии А – Малиновский пушечным выстрелом шокировал Фрозиноне, а Коваленко сравнял счет в игре с Сассуоло (позже взятие ворот переписали как автогол Виньи).

Малиновский фирменной пушкой забил первый гол в сезоне Серии А и стал лучшим у Дженоа

В своем твиттере Малиновский ретвитнул новость Tribuna о голевых подвигах украинцев, коротко добавив: "Дальше будет".

Добавим, что несмотря на голы Малиновского и Коваленко, их команды – Дженоа и Эмполи – проиграли Фрозиноне и Сассуоло соответственно.

Малиновский роскошной пушкой открыл счет голам за Дженоа, Коваленко снова забил, но не спас Эмполи от фиаско