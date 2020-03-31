Малиновский: Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Италии.

"Две медсестры в Италии наложили на себя руки. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут об Италии в интернете – правда.

Малиновский в авангарде Аталанты – GdS оценила дебютный сезон украинца в Серии А

Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты. Смотрите передачи о море, а то везде один негатив", – поделился Малиновский в прямом эфире в Instagram.

Отметим, что по состоянию на утро 31 марта в Италии зафиксировано более 101 тысячи больных коронавирусом.

"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии