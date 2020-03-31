toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Малиновский: Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты

09:21 106 Читати українською
Малиновский: Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты
Руслан Малиновский / фото: ФК Аталанта

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Италии.

"Две медсестры в Италии наложили на себя руки. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут об Италии в интернете – правда.

Малиновский в авангарде Аталанты – GdS оценила дебютный сезон украинца в Серии А

Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты. Смотрите передачи о море, а то везде один негатив", – поделился Малиновский в прямом эфире в Instagram.

Отметим, что по состоянию на утро 31 марта в Италии зафиксировано более 101 тысячи больных коронавирусом.

"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии

blog_ava
Ливерпуль определился относительно вероятного возвращения Коутиньо
06:30
291
Теги
коронавирус Украина Украина Италия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
42
мин
Польша
21:45
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук