Игрок Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский не остался в стороне от очередных террористических действий России.

15 октября террористическое образование Российская Федерация нанесло массированный удар по критической и гражданской инфраструктурам Украины, выпустив более 90 ракет. В результате обстрелов ряд областей испытывают критические проблемы с электроснабжением.

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Руслан Малиновский в Twitter опубликовал сообщение с хештегом #russiaIsATerroristState, а позже лаконично дополнил: "Ничего нового. Просто напоминание".