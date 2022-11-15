Малиновский красноречиво отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины – нечего добавить
Игрок Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский не остался в стороне от очередных террористических действий России.
15 октября террористическое образование Российская Федерация нанесло массированный удар по критической и гражданской инфраструктурам Украины, выпустив более 90 ракет. В результате обстрелов ряд областей испытывают критические проблемы с электроснабжением.
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Руслан Малиновский в Twitter опубликовал сообщение с хештегом #russiaIsATerroristState, а позже лаконично дополнил: "Ничего нового. Просто напоминание".
Отметим, что от террористических действий России пострадала и Польша. Российские ракеты упали вблизи границы с Украиной, два человека погибли, а верхушка братского государства созывает экстренные заседания.