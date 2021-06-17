"Эти три очка очень важны для нас. Мы хорошо играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать больше. Во втором тайме пропустили после нелепого пенальти, что придало сопернику уверенности.

Украина – Северная Македония – 2:1 – видео голов и обзор матча

Во второй половине игры мы должны были точнее играть на последней трети поля, хотя после пропущенного мяча мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в конце получили хорошую возможность снять все вопросы.

Я расстроился из-за незабитого пенальти. Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут на поле. Ничейный результат в этом матче сильно бы нас огорчил", – цитирует Руслана Малиновского официальный сайт УЕФА.

Украина с боями победила Северную Македонию – 2 нереализованных пенальти, исторические герои в тяжелом матче Евро-2020