"Малиновский признался, что не знал, что в таком турнире как Лига наций за два желтые карточки в разных матчах игрок пропускает следующий матч.

Малиновский не поможет сборной Украины в матче против Испании

Он удивлен, немного шокирован. Он признался, что если бы знал об этом правиле, то так бы не фолил", – сказала Влада Зинченко в эфире ТК Футбол.

Заметим, Руслан Малиновский из-за перебора "горчичников" не сможет сыграть во встрече с испанцами, которая запланирована на 13 октября, начало в 21:45. К слову, Украина минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций.

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