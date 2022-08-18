Главная причина такого решения – конфликт между украинцем и Джан Пьеро Гасперини, утверждает инсайдер Микеле Кришителло.

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Малиновский серьезно поругался с главным тренером 29 июля во время спарринга против Ньюкасла, который команда минимально проиграла. Руководство Аталанты считало хавбека неприкосновенным игроком, но решение Гасперини оставляют решающими в клубе. Раньше что-то похожее случалось с главной звездой – Папе Гомесом, который пошел против наставника и очень скоро отправился в Севилью. Теперь бергамаски активно ищут покупателя, чтобы выжать из сложной ситуации Малиновского максимальную финансовую выгоду.

До закрытия трансферного окна остается почти 2 недели, поэтому у Аталанта еще достаточно времени для удачной продажи украинца, которого оценили в 20 млн евро.

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