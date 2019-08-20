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Малиновский имеет неплохие шансы на дебют за Аталанту уже в первом туре Серии А – на пути другой новичок клуба

20 августа 22:06 194 Читати українською
Малиновский имеет неплохие шансы на дебют за Аталанту уже в первом туре Серии А – на пути другой новичок клуба
Руслан Малиновский / Твиттер Аталанты

Украинский хавбек имеет достаточно причин, чтобы надеяться на появление в старте против СПАЛа.

 

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини будет выбирать между Малиновским и Муриелем, информирует Gazzetta dello Sport.

Малиновский избежал серьезной травмы и уже возобновил тренировки с Аталантой

Итальянскому специалисту придется решать проблему отсутствия лидера команды Йосипа Иличича, который будет отбывать дисквалификацию. Все зависит от того, какой стиль игры выберет Гасперини на матч против СПАЛа (25 августа). Малиновский – умеренный вариант для контроля мяча, Муриель – для агрессии и быстрых атак флангами.

Наставник Аталанты рассказал о роли Малиновского в команде

Напомним, и колумбиец, и украинец присоединились к Аталанте только этим летом.

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