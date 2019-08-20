Малиновский имеет неплохие шансы на дебют за Аталанту уже в первом туре Серии А – на пути другой новичок клуба

Украинский хавбек имеет достаточно причин, чтобы надеяться на появление в старте против СПАЛа.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини будет выбирать между Малиновским и Муриелем, информирует Gazzetta dello Sport.

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Итальянскому специалисту придется решать проблему отсутствия лидера команды Йосипа Иличича, который будет отбывать дисквалификацию. Все зависит от того, какой стиль игры выберет Гасперини на матч против СПАЛа (25 августа). Малиновский – умеренный вариант для контроля мяча, Муриель – для агрессии и быстрых атак флангами.

Наставник Аталанты рассказал о роли Малиновского в команде

Напомним, и колумбиец, и украинец присоединились к Аталанте только этим летом.