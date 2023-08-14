Монца пополнила список претендентов на полузащитника Марселя, сообщает Foot Mercato.

Малиновскому приготовиться – Марсель продал одного из лидеров прошлого сезона

Ранее сообщалось об интересе к Малиновскому со стороны Торино, Дженоа и Болоньи. Не выбыл из борьбы и турецкий Бешикташ. Такое количество потенциальных покупателей дает шанс Марселю устроить своеобразный аукцион и даже подзаработать на 30-летнем украинце. Трансфер из Аталанты обошелся в 10 млн евро, а сейчас провансальцы надеются выручить 12-13 млн евро.

Напомним, прошлый сезон был для Монцы дебютным на уровне Серии А. Команда Раффаэле Палладино финишировала на 11 месте и уверенно сохранила прописку в элите.

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