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Малиновский и остальные игроки Аталанты возобновят тренировки на базе

00:45 0 Читати українською
Малиновский и остальные игроки Аталанты возобновят тренировки на базе
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Аталанта из Бергамо определилась с датой выхода из карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"Богиня" позволила игрокам заниматься на тренировочной базе с 5 мая, сообщает официальный сайт клуба.

Правительство Италии официально разрешило командам вернуться к тренировкам

Игроки будут приезжать в "Бортолотти" по собственному желанию. Малиновский и компания будут иметь доступ только к полю. Там они смогут заниматься индивидуально с соблюдением правил социального дистанцирования. Остальные объекты на территории базы, в частности, тренажерные залы и раздевалки, будут закрыты. Командные тренировки планируют начать 18 мая.

Отметим, что Италия – одна из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран. На 3 мая там зафиксировано почти 211 тысяч случаев инфицирования, 28884 из них – летальные.

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Теги
коронавирус Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Украинцы за рубежом
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