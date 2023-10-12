Малиновский после перехода в Дженоа подешевел аж на 5 млн евро – украинского хавбека Transfermarkt теперь оценивает в 10 миллионов.

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Упал в цене и Виктор Коваленко – полузащитник Эмполи теперь стоит 1,5 млн евро вместо предыдущих 2 млн.

Отметим, что Малиновский сыграл в 6 матчах за Дженоа после своего перехода, не отметившись результативными действиями. Коваленко вообще провел на поле 27 минут в составе Эмполи в этом сезоне.

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