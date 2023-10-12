Малиновский и Коваленко существенно потеряли в цене по версии Transfermarkt
Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил цены игроков, выступающих в чемпионате Италии.
Малиновский после перехода в Дженоа подешевел аж на 5 млн евро – украинского хавбека Transfermarkt теперь оценивает в 10 миллионов.
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Упал в цене и Виктор Коваленко – полузащитник Эмполи теперь стоит 1,5 млн евро вместо предыдущих 2 млн.
Отметим, что Малиновский сыграл в 6 матчах за Дженоа после своего перехода, не отметившись результативными действиями. Коваленко вообще провел на поле 27 минут в составе Эмполи в этом сезоне.
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