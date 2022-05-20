Последний тур Серии А стартует матчем Торино – Рома. Ссылки на трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Торино – Рома стартует в 21:45 по киевскому времени. На территории Украины игру транслирует медиасервис MEGOGO. При наличии ответной подписки матч можно смотреть на сайте сервиса. Также трансляция доступна по этой новости.

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Следует заметить, что эта встреча будет иметь важное значение для Аталанты. Если Рома сможет одержать победу, команда Руслана Малиновского в следующем сезоне не сыграет даже в Лиге Европы. Очевидно, за кого сегодня будут болеть бергамаски.

Для Торино этот матч уже не имеет никакого турнирного значения. Рома, хотя и может гарантировать себе участие в ЛЕ, не может полностью сосредоточиться на этой задаче. Впереди у подопечных Жозе Моуринью финал Лиги конференций, на который "джалоросси" возлагают большие надежды.