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"Малиновский хорошо отыграл против Фиорентины", – Гасперини оценил дебютную игру украинца в стартовом составе

16:57 67 Читати українською
"Малиновский хорошо отыграл против Фиорентины", – Гасперини оценил дебютную игру украинца в стартовом составе
Руслан Малиновський / EPA-EFE

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини отметил игру украинского полузащитника Руслана Малиновского в матче 4-го тура Серии А против Фиорентины.

84’ Йосип Иличич
90+5’ Тимоти Кастань
 
Федерико Кьеза 24’
Франк Рибери 66’
24’ Федерико Кьеза
66’ Франк Рибери
84’ Йосип Иличич
90+5’ Тимоти Кастань

"Мы справились хорошо, хотя играли сегодня против великолепной команды. Все шло к нашему поражению, но стоит отдать должное нашим игрокам – они не хотели проигрывать.

Дебют Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Фиорентина – 2:2

Мы хорошо сыграли в первом тайме с Сапатой и Муриэлем, которые имели хорошие шансы отличиться. Малиновский также хорошо себя показал в этой игре", – цитирует Гасперини 90min.com.

Отметим, что Аталанта спасла ничью в матче 4-го тура Серии А (2:2), а Малиновский стал лучшим игроком матча.

Лацио одолел Парму, Аталанта с Малиновским в старте вырвала ничью у Фиорентины: 4-й тур Серии А, матчи воскресенья

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Дебют Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Фиорентина – 2:2
06:30
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Теги
Италия Аталанта Аталанта Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украинцы за рубежом Аталанта - Фиорентина Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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