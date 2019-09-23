"Малиновский хорошо отыграл против Фиорентины", – Гасперини оценил дебютную игру украинца в стартовом составе

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини отметил игру украинского полузащитника Руслана Малиновского в матче 4-го тура Серии А против Фиорентины.

"Мы справились хорошо, хотя играли сегодня против великолепной команды. Все шло к нашему поражению, но стоит отдать должное нашим игрокам – они не хотели проигрывать.

Дебют Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Фиорентина – 2:2

Мы хорошо сыграли в первом тайме с Сапатой и Муриэлем, которые имели хорошие шансы отличиться. Малиновский также хорошо себя показал в этой игре", – цитирует Гасперини 90min.com.

Отметим, что Аталанта спасла ничью в матче 4-го тура Серии А (2:2), а Малиновский стал лучшим игроком матча.

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