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Малиновский дублем помог Генку победить Гент – украинец еще и получил красную карточку

6 апреля 23:27 117 Читати українською
Малиновский дублем помог Генку победить Гент – украинец еще и получил красную карточку
Руслан Малиновский с партнерами

Генк победил Гент в 3-м туре чемпионского плей-офф Бельгии. Героем матча стал хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который забил дважды.

Чемпионат Бельгии, чемпионский плей-офф. 3 тур

Генк – Гент – 2:1

Голы: Малиновский, 43 (пен), 45+1 – Дерейк, 87

Удаление: Малиновский, 90+4

Лидер первенства Бельгии Генк подтвердил чемпионские амбиции, обыграв Гент. Дубль в активе Руслана Малиновского.

Малиновский оформил дубль за Генк в матче против Гента Яремчука и Безуса

Украинец сначала реализовал пенальти, который сам и заработал, а через несколько минут дальним ударом удвоил счет. В конце поединка Гент один гол отыграл усилиями Дерейка. Малиновский забил уже 11 голов в чемпионате 2018/19. Также в его активе 9 ассистов.

На последних секундах матча Руслан еще и получил прямую красную карточку.

В составе Гента Роман Безус вышел на поле на 62-й минуте, а Роман Яремчук провел на поле весь матч. Игорь Пластун не попал в заявку.

Генк набрал 38 очков и опережает Брюгге на 4 пункта. У Гента 25 баллов и последняя 6-я позиция в чемпионской группе.

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