Полузащитник Марселя Руслан Малиновский еще на шаг приблизился к переходу в Торино.

Малиновский согласовал с Торино личный контракт, рассчитанный до 2026 года с зарплатой в 2 млн евро в год, сообщает Николо Скира.

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Руслан ради возвращения в Серию А отклонил щедрое предложение Бешикташа. Сейчас продолжаются переговоры Торино с Марселем по аренде украинца с опцией выкупа.

Напомним, Торино хочет арендовать 30-летнего игрока с правом выкупа. Марсель стремится вернуть потраченные на Руслана 10 млн евро и уже начал переговоры с туринцами. Главным конкурентом итальянцев в борьбе за Малиновского является турецкий Бешикташ, который сделал французам уже второе предложение по украинцу.

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