Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино прокомментировал игру Руслана Малиновского в матче против Удинезе (2:2) в седьмом туре Серии А.

"Малиновский медзала? Мы над этим работаем. Он может играть на этой позиции, может ближе к атаке или в двойке центральных полузащитников.

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Сегодня Руслан сыграл хорошо, как и все. Малиновский добавляет нам качества и силы. Ему нужно играть, и я очень доволен", – цитирует Джилардино сайт Джанлуки Ди Марцио​​​​​​​.

Напомним, что украинский полузащитник вышел в старте на матч против Удинезе (2:2). Сейчас команда Руслана Малиновского находится на 12 месте, имея восемь очков.

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