Малиновский дерзко поставил на место фанатов Брюгге – украинца забросали пивом

Спорный эпизод с участием украинском Руслана Малиновского произошел после матча 8 тура чемпионской группы Лиги Жупиле, в котором его Генк уступил Брюгге (2:3).

Сразу после игры ряд игроков Генка, среди которых был и Малиновский, пошли поблагодарить своих болельщиков. Когда они проходили мимо фанатской трибуны Брюгге, те начали освистывать своих соперников.

Ассист Малиновского в видеообзоре матча Брюгге – Генк – 3:2

Малиновский не остался в долгу, указав на своей футболке на эмблему Генка, который до сих пор лидирует в чемпионате Бельгии. Болельщики Брюгге, чья команда идет второй, не простили такой дерзости украинцу и забросали его пивом.

Бельгийское издание voetbalprimeur.be провело среди своих читателей опрос, стоит ли наказать Малиновского за такое поведение, на что большинство ответило отрицательно.

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