Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский выходит за Дженоа во втором туре Серии А. Линк на трансляцию поединка – в этой новости.

Малиновский в межсезонье сменил Марсель на Дженоа и вернулся в Серию А. Сегодня украинец дебютирует за генуэзцев в матче второго тура против Лацио.

Малиновский официально стал игроком Дженоа

Матч Лацио – Дженоа стартует в 21:45 по киевскому времени. Смотреть матч можно на сервисе MEGOGO. В прошлом сезоне Лацио стал вице-чемпионом Италии, а Дженоа заняла второе место в Серии Б и вышла в элиту.

Стартовые составы команд

Лацио: Проведель – Лаццари, Касале, Романьоли, Марушич – Камада, Катальди, Альберто – Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

Запасные: Адамонис, Башич, Кастельянос, Фернандеш, Фурланетто, Хила, Хюсай, Исаксен, Патрик, Пеллегрини, Ровелла, Сепе, Весино.

Дженоа: Мартинес – Сабелли, Бани, Драгушин, Васкес – Френдруп, Бадель, Строотман – Малиновский – Ретеги, Гудмундссон.

Запасные: Араму, Бираски, Де Винтер, Экубан, Фини, Хефти, Ягелло, Леали, Мартин, Пушкаш, Соммарива, Торсби.

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