"Я считаю, что в футболе всегда так – после удачных игор идут неудачные матчи. Конечно, мы хотели сыграть по-другому, но, возможно, не показали свой лучший футбол. Я уверен, что мы могли сыграть в этих трех матчах намного сильнее.

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По поводу тяжелого сезона – я никогда не сравниваю сборную и клуб, эти команды исповедуют разный футбол. По физическому состоянию – мы пробежали на поле даже больше, чем Австрия, за 90 минут. Надо брать в комплексе – мы много ошибались, принимали неправильные решения.

Соперники были лучше в тех моментах, где делается разница, в частности, на стандартах. Но у нас еще есть шансы, будем надеяться на лучшее. Сделаем выводы и будем двигаться дальше", – цитирует Руслана Малиновского официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины минимально проиграла Австрии (0:1), но все еще сохраняет шансы на продолжение участия в Евро-2020, как одна из четырех лучших команд, занявших третьи места в своей группе. В активе команды Андрея Шевченко 3 очка, а разница мячей – 4: 5.

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