Малиновский: Чемпионство Генка праздновали три дня

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, с каким настроением приехал в национальную команду, и поделился ожиданиями от матча с Сербией.

"Был прекрасный сезон. Это то, чего хотят все футболисты и все команды – стать чемпионами. В сборную очень приятно приезжать. Тем более, что погода солнечная, отличные условия для тренировок, будем с воодушевлением готовиться к ближайшим играм.

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Четвертое чемпионство в истории Генка праздновали три дня. Затем была заключительная игра, после которой всем пожелали хорошего отпуска, а сборникам – удачи в ближайших матчах. Я успел немного отдохнуть с семьей, пару дней.

Действительно, нуждался в отдыхе, ведь было столько игр, матчей сборных. Сезон – без пауз. Вообще никаких выходных. Отдохнул, эмоционально разгрузился, и сейчас полон сил и энергии для работы.

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С Сербией будет сложная игра. Но мы должны сыграть так, как умеем, а там уже видно будет, каким будет результат в конце матча. У нас хорошая команда, квалифицированный состав, все знают, что делать. Тренерский штаб в любом случае покажет, как нужно играть с оппонентом.

Самое важное, что у нас есть команда, которая может решать большие задачи. Нам надо настраиваться только на победу. Понятно, что игра будет непростой для нас, так что нужно готовиться очень серьезно", – рассказал Малиновский в комментарии официальному сайту УАФ.

Добавим, что матч квалификации на Евро-2020 Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене Львов, начало игры в 21:45.

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