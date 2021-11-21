"Конечно, буду рад увидеть Андрея Шевченко. У нас с ним хорошие отношения. Но сами понимаете, что на футбольном поле ты забываешь обо всем и думаешь, как помочь команде выиграть матч. Я поздравил его, пожелал успехов в следующих матчах.

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Пока Дженоа находится в непростой ситуации, поэтому увидим, в каком состоянии они подойдут к игре с нами. Я уже говорил, что с нами им будет очень тяжело, поскольку уровень Аталанты выше, чем у Дженоа. Игра будет интересная, но очень трудная для них", – сказал Малиновский в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что Дженоа должна принимать Аталанту 21 декабря. Пока бергамаски идут четвертыми, а новая команда Шевченко в зоне вылета.

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