Чемпионат Франции, 36 тур

Лилль – Марсель – 2:1

Голы: Дэвид, 48 (пен), Бамба, 73 – Клосс, 28

Руслан Малиновский уже больше трех месяцев не отличался результативными действиями. Несмотря на это, Игор Тудор доверил хавбеку сборной Украины место в стартовом составе Марселя на матч против Лилля. Руслан сформировал атакующее трио с Ундером и Алексисом.

Накануне провансальцы после поражения Монако от Лиона гарантировали себе место в топ-3 и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Однако Марселю еще есть за что сражаться – шансы на второе место и прямую путевку в групповой турнир ЛС сохраняются. Что касается Лилля, то команда Пауло Фонсеки занимала 5 место, дающее право на участие в Лиге конференций. В старте "догов" вышел Исмаили – еще один экс-представитель Шахтера.

Старт игры на Пьер Моруа прошел без острых моментов. Еще и продолжительная пауза возникла после удара Бамба ногой в лицо Жиго – без карточки, но и без травмы. Казалось. Через несколько минут защитник Марселя покинул поле. Своя потеря была и у Лилля – Исмаили не смог продолжить игру.

А вот моментов как не было, так и не появилось – полное отсутствие остроты в первые 25 минут. Не выделялся никто – это касается и Малиновского, единственная попытка удара которого успешно заблокирована. Но на 28-й минуте украинец стал соавтором гола. Руслан вступил в борьбу в центре поля, перехватил мяч, получил пас от партнера и роскошно покатил на Клоса. Жонатан вышел один на один и переиграл Шевалье. Первый ассист украинца в составе Марселя и Лиге 1 в целом!

Малиновский отдал дебютный ассист в Марселе – видео роскошного исполнения от украинца

Гол совершенно не повлиял на ход дальнейших событий. По сути, на этом первый тайм можно было закрывать, разве что Клос упустил классный шанс оформить дубль. Единственная атака, в которой Малиновский показал класс, принесла гостям успех. У Лилля не было ни-че-го.

Все изменилось во втором тайме – команда Фонсеки заиграла совсем по-другому. Уже на 47-й "доги" заработали пенальти после ужасающей игры Мбемба и Каборе в обороне. Пау Лопес, исправляя ошибку партнеров, вынужден был фолить – пенальти, которые испанский кипер традиционно не умеет брать. Джонатан Дэвид это подтвердил, уверенно реализовав свой шанс – 1:1.

Малиновский снова принял участие в атаке, которая могла завершиться голом. Руслан отдал классный проникающий пас в штрафную, но Ундер пробил точно в кипера. Но вскоре Марсель снова праздновал забитый гол. Отбор, быстрая атака, роскошный пас Клоса на ход Санчесу, который разобрался с кипером и пробил в ближний. 1:2? Нет. VAR увидел офсайд у чилийца.

Фонсека сделал еще одну вынужденную замену – Андре Гомеш не смог продолжить игру. В свою очередь, Тудор пошел ва-банк, произведя обратную замену. Вместо Каборе вышел Витинья, но все пошло не по плану Марселя. Забил Лилль – Бамба головой из пределов вратарскойвывел "догов" вперед. Ошибка провансальцев в центре поля стала роковой.

В конце игры Санчес влетел в Шевалье, ударив ногой кипера Лилля. Выглядело жутко, но обошлось. Вратарь "догов" доиграл матч, который так и завершился волевой победой команды Паулу Фонсеки.

2:1 – первый ассист Малиновского во Франции (7.3 от Sofa Score – лучший балл в Марселе) не помог команде хотя бы не проиграть. Марсель рискует отпустить Ланс в борьбе за второе место и прямую путевку в ЛЧ. Если Ланс обыграет Лорьян, то оторвется от Малиновского и Ко на 5 очков за 2 тура до финиша. Лилль набрал 63 пункта и гарантированно завершит тур на 5-й позиции. Команда Фонсеки приблизилась к Монако на расстояние двух очков.