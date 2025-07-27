Товарищеский матч

Дженоа – Мантова – 3:2

Голы: Маркандалли, 54, Вентурино, 60, Торсбю, 84 – Радаэлли, 33, Галуппини, 82 (п.)

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Дженоа продолжает подготовку к новому сезону, который для "грифонов" начнется 23 августа домашним матчем первого тура Серии А против Лечче. Очередным спарринг-партнером команды Патрика Виейра стала Мантова. Представитель второго дивизиона вышел вперед в середине первого тайма, а отыграться Дженоа смогла только после перерыва. Спустя немного Вентурино вывел генуэзцев вперед, однако под конец встречи Мантова восстановила статус-кво.

Решающим стало появление на поле украинского полузащитника Руслана Малиновского, который начал игру в запасе. Наш земляк за 5 минут до завершения игры прошел по левому флангу, ворвался в штрафную и элегантно навесил на голову Торсбю, которому оставалось только направить мяч в сетку ворот. Как следствие, волевая победа Дженоа – 3:2.

Впереди у подопечных Виейра запланировано еще два спарринга – 31 июля против испанского Вильярреала и 9 августа против французского Ренна.

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