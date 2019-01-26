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Малиновский ассистом не смог спасти Генк от сенсационного поражения в матче против Мускрона

26 января 23:55 163 Читати українською
Малиновский ассистом не смог спасти Генк от сенсационного поражения в матче против Мускрона
Малиновский ассистом не смог спасти Генк / Фото ФК Генк

Состоялся поединок 23-го тура чемпионата Бельгии Генк – Мускрон.

Чемпионат Бельгии, 23-й тур

Генк – Мускрон – 1:2

Голы: Деваст, 73 – Лее, 17 (пен.), Авонии, 90+1

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Лидер чемпионата Генк принимал аутсайдера турнирной таблицы Мускрон. Гости шокировали игроков Генка уже на 17-й минуте, удачно реализовав пенальти.

Хозяева сразу бросились спасать ситуацию, но удалось им это сделать уже под занавес встречи. Украинский хавбек Руслан Малиновский подачей с углового нашел Себастьяна Деваста, который легко переправил мяч в сетку.

Последнее слово было за гостями. Уже в дополнительное время игроки Мускрона вырвали такую ​​нужную им победу.

Это поражение не сильно повлияло на турнирное положение Генка, который занимает первую строчку таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя на 9 очков.

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Теги
Бельгия Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Мускрон Мускрон
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