Малиновский ассистом не смог спасти Генк от сенсационного поражения в матче против Мускрона

Состоялся поединок 23-го тура чемпионата Бельгии Генк – Мускрон.
Чемпионат Бельгии, 23-й тур
Генк – Мускрон – 1:2
Голы: Деваст, 73 – Лее, 17 (пен.), Авонии, 90+1
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Лидер чемпионата Генк принимал аутсайдера турнирной таблицы Мускрон. Гости шокировали игроков Генка уже на 17-й минуте, удачно реализовав пенальти.
Хозяева сразу бросились спасать ситуацию, но удалось им это сделать уже под занавес встречи. Украинский хавбек Руслан Малиновский подачей с углового нашел Себастьяна Деваста, который легко переправил мяч в сетку.
Последнее слово было за гостями. Уже в дополнительное время игроки Мускрона вырвали такую нужную им победу.
Это поражение не сильно повлияло на турнирное положение Генка, который занимает первую строчку таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя на 9 очков.
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