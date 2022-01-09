Малиновский ассистировал и забил в Серии А: видео результативных действий украинца
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отлично проводит очередной поединок в чемпионате Италии.
Аталанта уверенно начала поединок 21 тура Серии А против Удинезе. Уже на старте открыл счет Пашалич, а на 22-й удвоил преимущество "Богини" Муриель, эффектно протянув мяч через половину поля соперника. Ассист в активе Малиновского.
До перерыва забил и Руслан. Украинский полузащитник оказался без опеки в штрафной, к нему отскочила сфера и он в одно касание расстрелял полупустые ворота. Аталанта ушла на перерыв за преимущества в три мяча.
До сегодня в активе хавбека сборной Украины было 17 поединков в итальянском первенстве, четыре гола и одна результативная передача.
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