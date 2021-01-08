"У Алексея Миранчука нет таких характеристик нападающего, как у Иличича. Футболист всегда должен искать наиболее подходящую позицию на поле. Иличич хотел забить гол в матче с Сассуоло, но он хорош и когда отдает результативные передачи. У нас все хорошо впереди с Муриелем и Сапатой.

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Когда на поле выходит Малиновский, он всегда опасен. Посмотрим, так же конкурентоспособны Миранчук и Ламмерс или нет", – приводит слова Гасперини Tutto Atalanta.

К слову, в нынешнем розыгрыше итальянского первенства Малиновский провел 13 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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